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| | Астронавт рассказал, когда на Марсе впервые высадятся люди

Астронавт рассказал, когда на Марсе впервые высадятся люди

Сегодня, 11:31
Астронавт из Великобритании Тип Пик назвал нынешнее время удивительным в плане освоения космоса и полагает, что в течение 12-20 лет люди впервые высадятся на Марс. Огромную роль в освоении новых планет играет активная деятельность главы компании Space X Илона Маска.

Астронавт рассказал, когда на Марсе впервые высадятся люди

 

Человечество стоит на пороге новых свершений, стоит сделать несколько шагов и люди окажутся на таких высотах, о которых сейчас даже не пишут в фантастических книгах. Началом новой эпохи в освоении космоса Тип Пик назвал запуск ракеты-носителя Falcon Heavy, произведенной Space X Илона Маска. Гениальный инженер выступает в роли катализатора, ускоряющего процесс изучения новых планет. Британский астронавт полагает, что впервые нога человека ступит на Марс примерно в середине-конце 2030-х годов.

Тип Пик работал на Международной космической станции. На МКС этот специалист провел 186 суток и может делать прогнозы на уровне эксперта. Ученые неоднократно сообщали о необходимости в будущем колонизировать другие планеты, так как ресурсы на Земле лимитированы. В качестве одного из объектов для заселения рассматривают Марс.
Домбровский Сергей
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