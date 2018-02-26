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| | Ученые из США приблизились к пониманию самой страшной болезни

Ученые из США приблизились к пониманию самой страшной болезни

Сегодня, 11:24
Американские доктора через многолетние исследования приблизились к пониманию источника самого страшного онкологического заболевания – рака пищевода. Об этом врачи сообщили в своем специализированном издании.

Ученые из США приблизились к пониманию самой страшной болезни

 

Так называемый синдром Баррета состоит в списках ООН - «будущих достижений человечества». В 1978 году два анонимных мецената пообещали поставить статую человеку, который найдет лекарство от этой болезни. Американские ученые выявили, что рак пищевода имеет генетическую природу. Злокачественный эпителий из плоской формы превращается в опасную цилиндрическую форму не у всех людей, а только у определенных особей.

Какой биохимический процесс отвечает за эту мутацию, до сих пор неизвестно. От этой болезни умирает каждый пятисотый житель Земли. Причинно-следственные связи этого заболевания продвинули докторов к решению проблемы.
Сергей Денисов
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