Инопланетный вирус: Ученые выяснили, возможна ли кибератака гуманоидов

Американские ученые ране утверждали, что новый инопланетный вирус способен проникнуть в компьютеры людей и атаковать их. При этом ни одна программа-антивирус не сможет защитить от внеземных инфекций. Глава SETI решил проверить это утверждение.

Светлана Славянская

Не так давно ученый из США Майкл Хиппке шокировал человечество новостью о том, что гуманоиды из других планет разрабатывают опасный вирус, который способен атаковать все компьютеры на Земле и в целом взломать систему. Глава SETI Сет Шостак заявил, что инопланетная кибератака крайне не реалистична, если учитывать масштабы космоса.Все возможные расы гуманоидов, которые живут в 40 световых годах от Земли, не смогут подключиться к операционной системе. Кроме того, те пришельцы, которые обитают на расстоянии 80 световых лет, даже не смогут узнать, есть ли вообще у людей компьютеры.