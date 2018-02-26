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| | Инопланетный вирус: Ученые выяснили, возможна ли кибератака гуманоидов

Инопланетный вирус: Ученые выяснили, возможна ли кибератака гуманоидов

Сегодня, 10:54
Американские ученые ране утверждали, что новый инопланетный вирус способен проникнуть в компьютеры людей и атаковать их. При этом ни одна программа-антивирус не сможет защитить от внеземных инфекций. Глава SETI решил проверить это утверждение.

Инопланетный вирус: Ученые выяснили, возможна ли кибератака гуманоидов

 

Не так давно ученый из США Майкл Хиппке шокировал человечество новостью о том, что гуманоиды из других планет разрабатывают опасный вирус, который способен атаковать все компьютеры на Земле и в целом взломать систему. Глава SETI Сет Шостак заявил, что инопланетная кибератака крайне не реалистична, если учитывать масштабы космоса.

Все возможные расы гуманоидов, которые живут в 40 световых годах от Земли, не смогут подключиться к операционной системе. Кроме того, те пришельцы, которые обитают на расстоянии 80 световых лет, даже не смогут узнать, есть ли вообще у людей компьютеры.
Светлана Славянская
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