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| | Уфологи: Почти 500 наблюдений НЛО было зафиксировано за 2018 год

Уфологи: Почти 500 наблюдений НЛО было зафиксировано за 2018 год

Сегодня, 09:05
Американские уфологи всего за два месяца текущего года получили почти 500 сообщений о наблюдениях НЛО в различных уголках мира. Об этом передают иностранные источники.

Уфологи: Почти 500 наблюдений НЛО было зафиксировано за 2018 год

 

На днях Национальный информационный центр НЛО обновил свою базу данных о наблюдениях НЛО во всем мире. В общем реестре появилось 76 новых записей, и теперь в общей сложности всего за два месяца 2018 года было зафиксировано 436 наблюдений инопланетных летающих объектов. Вся информация была предварительно проверена и в реестр попали только настоящие факты посещения Земли НЛО.

Уфологи центра NUFORC проинформировали, что такого количества НЛО за достаточно короткий период времени ещё никогда не фиксировали. Это говорит о том, что пришельцы продолжают активно изучать Землю и само человечество.
Светлана Славянская
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