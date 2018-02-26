Уфологи: Почти 500 наблюдений НЛО было зафиксировано за 2018 год

Американские уфологи всего за два месяца текущего года получили почти 500 сообщений о наблюдениях НЛО в различных уголках мира. Об этом передают иностранные источники.

Светлана Славянская

На днях Национальный информационный центр НЛО обновил свою базу данных о наблюдениях НЛО во всем мире. В общем реестре появилось 76 новых записей, и теперь в общей сложности всего за два месяца 2018 года было зафиксировано 436 наблюдений инопланетных летающих объектов. Вся информация была предварительно проверена и в реестр попали только настоящие факты посещения Земли НЛО.Уфологи центра NUFORC проинформировали, что такого количества НЛО за достаточно короткий период времени ещё никогда не фиксировали. Это говорит о том, что пришельцы продолжают активно изучать Землю и само человечество.