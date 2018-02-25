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| | Ученые из Самары создали виртуальный полигон для стрельбы

Ученые из Самары создали виртуальный полигон для стрельбы

Вчера, 23:10
Виртуальный тренажер в Самаре поможет интенсивно тренироваться местным военным. Проектом занимались научные сотрудники технического университета города.

Ученые из Самары создали виртуальный полигон для стрельбы

 

Известно, что виртуальный полигон станет применяться на военной кафедре ВУЗа, а студенты получат возможность обрести навыки выживания в боевых условиях. В процессе тренировок молодые люди, надев шлем виртуальной реальности, попадают в трехмерную интерактивную модель квартала города, где якобы проходят военные действия. В задачу бойца входит миссия по уничтожения противника.

Разработать контент в версии полигона экспертам помогли специалисты по боевой подготовке. Также сообщается, что вне пределов страны уже присутствуют такие навыки, но российский проект оказался более экономический. Ученые из Самары считают, что их работа поспособствует улучшению подготовки солдат и позволит провести в стенах университета те занятия, которые ранее проводились на полигоне.
Никита Готский
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