Пластика без скальпеля: 5 популярных медпроцедур без швов

Липосакция, блефаропластика, глютеопластика, подтяжка груди и лабиопластика – все эти 5 популярных процедур косметической хирургии теперь могут быть выполнены без швов, стежков, нанесения ран и кровопотери. Все это стало возможным благодаря революционным изменениям - инновациям и достижениям в области науки. Хотя традиционная косметическая хирургия всегда подразумевала использование ножа.

Теперь нет необходимости ложится под скальпель, чтобы омолодить кожу лица, достаточно сейчас термолифтинга или радиочастотного лифтинга. Это безопасный и безболезненный метод подтяжки кожи с его помощью можно убрать дряблость, избавится от морщин и повысить упругость. Происходит это путем излучения радиочастот и отправки целевого тепла под поверхность кожи, это позволяет убить жировые клетки глубоко внутри. Затем, когда они разрушаются и удаляются из организма, они уходят навсегда.





Новое, неинвазивное лечение дает те же результаты, что и популярная блефаропластика, так как FELC генерирует нано-плазмы между иглой зонда и кожей пациента с целью сублимации поверхностного слоя и вызывает сокращение избыточной ткани кожи. Этот метод имеет много преимуществ перед косметической хирургией, так как отсутствие хирургического вмешательства позволяет не оставлять стежков и пациент может спокойно работать в тот же день. Процедура длится намного быстрее, чем операция, не требуя инъекционной анестезии.





Емкую и сложную хирургическую коррекцию ягодиц, заменил неинвазивный вариант - Exilis Ultra. Это нехирургическое лечение, позволяющее поднять и округлить ягодицы, сделать их более гладкими придав им более привлекательный внешний вид. Для этого используется ультразвуковая энергия, позволяющая организму ускорять процессы воспроизведения большего количества коллагена. Тепло, проникая сквозь жировую ткань, сжимает жировые клетки, чтобы слепить необходимый силуэт тела. В итоге кожа подтягивается, а общая толщина жирового слоя уменьшается, что приводит к невероятным результатам. Эта процедура безопасна и безболезненна для использования на любой части тела, требующей подтягивания кожи или изменений контуров тела, в том числе и лица, позволяя пациентам вернуться к работе сразу после лечения.





Метод подтяжки и увеличения груди при помощи плазмы с помощью инъекции из крови пациентки называют "вампирской подтяжкой груди". Взятую у пациентки кровь при помощи центрифуги обогащают тромбоцитами, а тогда делают инъекцию в грудь, которая помогает ее увеличить в размерах и делает более упругой, приводя к омоложению кожи и регенерации жировой ткани. При такой терапии стволовые клетки ускоряют рост новых тканей и коллагена, жировой ткани, кровеносных сосудов, благодаря этому грудь омолаживается и увеличивается в размере. Этот способ не подойдет тем, кто хочет резко увеличить размер груди. Она абсолютно устроит тех, кто хочет пройти процесс омоложения.



