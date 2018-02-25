Ученые из США назвали наиболее безопасную для жизни страну

Ученые из США определили, что островное государство Исландия является самым безопасным местом на планете. Согласно последним исследованиям, именно в Исландии люди живут намного дольше европейцев, американцев или людей из Азии. Более того, в этом государстве очень редко происходят природные катастрофы, а сама местность является экологии чистой.
Также местные медики утверждают, что в Исландии люди редко болеют онкологическими заболеваниями. Также в стране очень низкий уровень преступности, что делает страну ещё более привлекательной для жизни.