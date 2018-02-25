Ученые из США назвали наиболее безопасную для жизни страну

Американские специалисты ежегодно составляют рейтинг стран, которые в данное время являются самыми безопасными и комфортными для жизни. На этот раз выбор пар на страну, в которой на протяжении 500 лет жителей признают самыми счастливыми на планете.

Светлана Славянская

Ученые из США определили, что островное государство Исландия является самым безопасным местом на планете. Согласно последним исследованиям, именно в Исландии люди живут намного дольше европейцев, американцев или людей из Азии. Более того, в этом государстве очень редко происходят природные катастрофы, а сама местность является экологии чистой.Также местные медики утверждают, что в Исландии люди редко болеют онкологическими заболеваниями. Также в стране очень низкий уровень преступности, что делает страну ещё более привлекательной для жизни.