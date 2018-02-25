Космическая золотая лихорадка: Ученые оценили астероид-гигант в 5,4 триллионов долларов

Эксперты оценили гигантский астероид, который окрестили как «летающая золотая мина», в 5,4 триллионов долларов. Сообщается, что внутри астероида находятся ценные металлы, в том числе и золото.

Светлана Славянская

Физик Мичио Каку предсказывает, что следующая золотая лихорадка будет проходить в космосе, поскольку астронавты отправятся в открытый космос для добычи драгоценных металлов с астероидов. Космические породы, содержащие множество металлов, таких как: железо, никель, углерод, кобальт, платину, золото, родий и иридий, способны пополнить запасы Земли. В своей новой книге Каку описал астероиды как «летающие золотые мины».Самый гигантский астероид размером в 3000 футов, Мичио Каку оценил в 5,4 триллионов долларов, так как небесное тело сдержит в себе большое количество ценной платины. Считается, что меньший астероид шириной около 100 футов содержит металлы стоимостью около 50 миллиардов долларов. Однако Каку считает, что самые ценные астероиды еще не обнаружены.