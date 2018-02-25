Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Космическая золотая лихорадка: Ученые оценили астероид-гигант в 5,4 триллионов долларов

Космическая золотая лихорадка: Ученые оценили астероид-гигант в 5,4 триллионов долларов

Сегодня, 17:45
Эксперты оценили гигантский астероид, который окрестили как «летающая золотая мина», в 5,4 триллионов долларов. Сообщается, что внутри астероида находятся ценные металлы, в том числе и золото.

Космическая золотая лихорадка: Ученые оценили астероид-гигант в 5,4 триллионов долларов

 

Физик Мичио Каку предсказывает, что следующая золотая лихорадка будет проходить в космосе, поскольку астронавты отправятся в открытый космос для добычи драгоценных металлов с астероидов. Космические породы, содержащие множество металлов, таких как: железо, никель, углерод, кобальт, платину, золото, родий и иридий, способны пополнить запасы Земли. В своей новой книге Каку описал астероиды как «летающие золотые мины».

Самый гигантский астероид размером в 3000 футов, Мичио Каку оценил в 5,4 триллионов долларов, так как небесное тело сдержит в себе большое количество ценной платины. Считается, что меньший астероид шириной около 100 футов содержит металлы стоимостью около 50 миллиардов долларов. Однако Каку считает, что самые ценные астероиды еще не обнаружены.
Светлана Славянская
Новости по теме
Гигантский астероид пролетит возле Земли 1 июня
Гигантский астероид пролетит возле Земли 1 июня

Гигантский астероид пролетит возле Земли в четверг, 1 июня. В справочниках он зарегистрирован как 418094 (2007 WV4). 

Ученые исследуют астероид находящийся за 370 млн км от Земли
Ученые исследуют астероид находящийся за 370 млн км от Земли

Ученые NASA изучают астероид, находящийся за 230 млн миль (370 млн км) от Земли. Исследователи заявили, что данное космическое тело стоит 10 000 квадриллионов

NASA: Гигантский астероид надвигается на Землю
NASA: Гигантский астероид надвигается на Землю

На Землю надвигается гигантский астероид. По данным ученых NASA, он не опасен и каждый астроном-любитель сможет рассмотреть небесное тело в телескоп или

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости