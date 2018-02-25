Ученые составили список продуктов, вызывающих камни в почках

Американские исследователи составили список продуктов питания, вызывающих появление камней в почках. Одним из наиболее опасных ингредиентов является кофе.

Никита Готский

Чем больше людей пьет кофе, тем самым и увеличивается число лиц, которые спустя время начинают жаловаться на камни в почках. Данный напиток способен в разы ускорять темп работы этого органа, после чего он стремительно изнашивается.Кофе занял первое место в списке ученых, вторую позицию эксперты предоставили красному мясу. Его следует потреблять как можно меньше, рекомендуется заменять белым мясом. Соль находится на третьем месте. Небольшое количество белого продукта вызывает формирование наростов на почках. Также негативно влияет на появление болезни обычный чай. Газировка также отрицательно воздействует на здоровье, включая и почки.