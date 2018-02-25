«Двигатель работает, но за рулем нет водителя»: Болезнь сексомния или чем опасен секс во сне

Настоящим ночным ужасом можно считать расстройство психики - сексомнию. Это вариация лунатизма, во время которой человек во сне занимается сексом или проявляет иную сексуальную активность. Заболевание проявляется у обоих полов, при этом человек находится в бессознательном состоянии, не осознает и не помнит то, что с ним происходило. Изредка может что-то помнить, но лишь как воспоминание о сексуальном сне. Поэтому действия людей с диагнозом сексомния часто не считают преступными, что позволяет снять с больных обвинения в изнасиловании.

Сексомния – это серьезное испытание для страдающих, а также для близких им людей, и может быть угрозой в семейных отношениях и поводом для возбуждения уголовного дела. Правда, в последенее время адвокаты все чаще стали использовать сексомнию как защиту в разных случаях изнасилования. Так один из них, характеризуя действия подзащитного отметил: «Двигатель работает, но за рулем нет водителя». Таким образом он объяснял неконтролируемые действия обвиняемого в изнасиловании, который, со слов защиты, занимался сексом с женщиной, обвинившей его в изнасиловании, но в тот момент не контролировал себя и ничего не помнил из произошедшего.





Со слов экспертов, сексомния - это своего рода «парасомния». Это ненормальное поведение, которое проявляется, когда человек находится в глубоком сне. Процесс напоминает лунатизм и ночные ужасы, участники которых часто не помнят содеянного. При сексомнии человек занимается сексом в бессознательно-сомнамбулическом состоянии. Были эпизоды нанесения травм себе или партнёру, чаще всего из-за того, что спящий человек осуществляет все неосознанно и делает это на много грубее, агрессивнее, чем в реальной жизни.





При сексомнии больной может даже пытаться заниматься сексом с партнером через нижнее белье, а затем находясь уже в сознании, ничего не помнить и узнав о нанесенной боле близкому человеку, серьезно огорчится и выглядить сильно опустошенным и расстроенным. Но больные сексомнией не лунатики, они не блуждают в поисках партнера по сексу. Скорее всего, когда они лежат в постели с кем-то, то лишь тогда у них может быть эпизод, связанный с сексом или секс во сне.





Согласно представленным доказательства распространённости сексомнии, секс в бессознательном состоянии во время сна зафиксирован чаще у мужчин, чем у женщин, в 11% - против 4. Но подобные наблюдения проводились только у пациентов центра нарушения сна. Тогда как по утверждению специалистов в общей сложности среди обычного населения этот процент значительно ниже. Пока они говорят лишь о возможно более частом заболевании этим мужчин, нежели женщин.



