Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | «Двигатель работает, но за рулем нет водителя»: Болезнь сексомния или чем опасен секс во сне

«Двигатель работает, но за рулем нет водителя»: Болезнь сексомния или чем опасен секс во сне

Вчера, 18:29
Настоящим ночным ужасом можно считать расстройство психики - сексомнию. Это вариация лунатизма, во время которой человек во сне занимается сексом или проявляет иную сексуальную активность. Заболевание проявляется у обоих полов, при этом человек находится в бессознательном состоянии, не осознает и не помнит то, что с ним происходило. Изредка может что-то помнить, но лишь как воспоминание о сексуальном сне. Поэтому действия людей с диагнозом сексомния часто не считают преступными, что позволяет снять с больных обвинения в изнасиловании.

«Двигатель работает, но за рулем нет водителя»: Болезнь сексомния или чем опасен секс во сне


Сексомния – это серьезное испытание для страдающих, а также для близких им людей, и может быть угрозой в семейных отношениях и поводом для возбуждения уголовного дела. Правда, в последенее время адвокаты все чаще стали использовать сексомнию как защиту в разных случаях изнасилования. Так один из них, характеризуя действия подзащитного отметил: «Двигатель работает, но за рулем нет водителя». Таким образом он объяснял неконтролируемые действия обвиняемого в изнасиловании, который, со слов защиты, занимался сексом с женщиной, обвинившей его в изнасиловании, но в тот момент не контролировал себя и ничего не помнил из произошедшего.

Со слов экспертов, сексомния - это своего рода «парасомния». Это ненормальное поведение, которое проявляется, когда человек находится в глубоком сне. Процесс напоминает лунатизм и ночные ужасы, участники которых часто не помнят содеянного. При сексомнии человек занимается сексом в бессознательно-сомнамбулическом состоянии. Были эпизоды нанесения травм себе или партнёру, чаще всего из-за того, что спящий человек осуществляет все неосознанно и делает это на много грубее, агрессивнее, чем в реальной жизни.

При сексомнии больной может даже пытаться заниматься сексом с партнером через нижнее белье, а затем находясь уже в сознании, ничего не помнить и узнав о нанесенной боле близкому человеку, серьезно огорчится и выглядить сильно опустошенным и расстроенным. Но больные сексомнией не лунатики, они не блуждают в поисках партнера по сексу. Скорее всего, когда они лежат в постели с кем-то, то лишь тогда у них может быть эпизод, связанный с сексом или секс во сне.

Согласно представленным доказательства распространённости сексомнии, секс в бессознательном состоянии во время сна зафиксирован чаще у мужчин, чем у женщин, в 11% - против 4. Но подобные наблюдения проводились только у пациентов центра нарушения сна. Тогда как по утверждению специалистов в общей сложности среди обычного населения этот процент значительно ниже. Пока они говорят лишь о возможно более частом заболевании этим мужчин, нежели женщин.

Поводом для заболевания может быть: недосыпание, употребление алкоголя, наркотиков или снотворных препаратов. Лечить это расстройство легко с помощью транквилизатора общего действия - клоназепама. Специалисты уверены, что чем больше людей узнают о болезни, тем больше их обратиться за медпомощью, и не будет сексомнию считать причудой или сексуальным отклонением. А лучшим лечением будет консультация у специалиста.

Новости по теме
Ученые: Секс может стать главной причиной развода
Ученые: Секс может стать главной причиной развода

Ученые из Великобритании выяснили, что секс может стать причиной развода. Исследование показало, что существует несколько связанных с сексом причин для

Ученые: Рак не влияет на сексуальную активность людей
Ученые: Рак не влияет на сексуальную активность людей

Ученые сообщили, что рак не оказывает влияния сексуальную активность больного. Результаты соответствующего исследования были представлены на портале Cancer

Новая венерическая болезнь может быть у миллионов людей
Новая венерическая болезнь может быть у миллионов людей

Ученые обнаружили новое венерическое заболевание, которое передается половым путем. Сообщается, что в большинстве случаев оно не проявляется никакими

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости