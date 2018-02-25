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| | Очистят Землю или начнут угонять автомобили: Стивен Хокинг пересмотрел отношение к ИИ

Очистят Землю или начнут угонять автомобили: Стивен Хокинг пересмотрел отношение к ИИ

Сегодня, 16:54
Искусственный интеллект или ИИ совершенствуется с каждым днём. Известный физик Стивен Хокинг, постоянно предупреждал создателей технологии о её опасности. Однако на днях учёный пересмотрел своё отношение к возможностям роботов. 

Очистят Землю или начнут угонять автомобили: Стивен Хокинг пересмотрел отношение к ИИ

 

ИИ в той или иной степени вошёл в повседневный быт практически каждого жителя Земли. Умные гаджеты, техника и аппаратура прочно обосновались в нашей жизни. Учёные продолжают совершенствовать уже созданные компьютерные разработки и учат машины всё новым повадкам человека. Однако так ли это хорошо? 

Учёный из Великобритании Стивен Хокинг всегда с подозрением относился к ИИ и его возможностям. Физик-теоретик не уставал повторять, что эта технология искусственного разума опасна и возможности её стоит ограничить. Учёный был уверен, что в недалёком будущем умные машины выйдут из-под контроля и попытаются захватить власть на Земле и поработить человечество. Как в некогда популярном фильме «Терминатор» восстание машин неизбежно и они объявят войну протестующим землянам. 

Однако недавно учёный взглянул на технологию ИИ под другим углом. Причиной тому стал доклад «Злоупотребление искусственным интеллектом», в котором авторы представили новые возможности для использования роботизированной техники. Как оказалось, и почему-то до этого никто не смотрел на компьютерные технологии под подобным углом, роботов можно и нужно использовать для очистки окружающей среды. Умные машины можно применить там, где человек просто не сможет работать долгое время без защитных средств и ущерба для здоровья. 

Роботы выносливы и умны, а снабдив их определёнными программными навыками, человек получит незаменимых помощников в локализации и устранении экологических катастроф. Тем боле, что технике не нужны средства спецзащиты, и она не устаёт. 

Однако доклад указал и на негативную сторону развития ИИ. Оказалось, что ещё немного и умные машины научатся взламывать все возможные системы защиты на нашей планете. Особенно опасны такие навыки для беспилотной техники, которая может стать лёгкой добычей и смертельным оружием в руках машин. 

Очистят Землю или начнут угонять автомобили: Стивен Хокинг пересмотрел отношение к ИИ

 

Стивен Хокинг отметил, что признаёт тот факт, что «успех в создании эффективного ИИ может стать самым большим событием в истории нашей цивилизации или самым худшим. Мы просто не знаем». Учёный пока не знает ту грань, за которой находится электронное желание роботов постоянно только помогать человеку, а не пытаться его превзойти. 

Учёные ещё долго будут спорить о том, хорошо это или плохо наделять роботов возможностями людей. Возможно та грань, о которой беспокоится английский ученый, будет всё же обнаружена раньше, чем человечество в этом вопросе пересечёт точку невозврата.

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