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| | Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией

Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией

Сегодня, 16:13
Сотрудники Имперского колледжа Лондона предлагают установить солнечные панели по всей линии железнодорожных путей. Ученые полагают, что такой способ поможет избежать затратного строительства сложной энергосистемы и исключит перегрузки.

Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией

 

Один из авторов идеи профессор Тим Грин уверяет, что большинство железнодорожных артерий пролегает именно там, где потенциально много солнечной энергии, однако доступ к электросетям достаточно труден. Если использовать солнечные батареи, то можно получать постоянный ток напряжением в 600-800 вольт.

По мнению инженера, данный способ позволит обойти необходимость использования оборудования для преобразования постоянного тока в переменный, поскольку в селах поезда двигаются под воздействием тока напряжением в 750 вольт.
Дарья Светозарова
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