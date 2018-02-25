Ученые выяснили, какие упражнения полезны для мозга

Стало известно, какие упражнения полезны для роста мышц и мозга. Такие занятия могут сократить риск потери памяти.

Никита Готский

Как пишут западные издания со ссылкой на научный эксперимент специалистов, те люди, которые занимаются спортом не менее полутора часов в день, намного лучше усваивают глюкозу, а это говорит о здоровье головного мозга.Физическая культура способствует лучшему кровообращению в мозге, увеличивает степень нейротрофического фактора этого органа. Помимо этого, занятия фитнесом воздействуют на восстановление клеток мозг от дегенерации и выращивание новых клеток и нейронов. Самым положительным упражнениями для мозга являются пробежки и плавание.