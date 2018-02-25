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| | Ученые выяснили, какие упражнения полезны для мозга

Ученые выяснили, какие упражнения полезны для мозга

Сегодня, 15:50
Стало известно, какие упражнения полезны для роста мышц и мозга. Такие занятия могут сократить риск потери памяти.

Ученые выяснили, какие упражнения полезны для мозга

 

Как пишут западные издания со ссылкой на научный эксперимент специалистов, те люди, которые занимаются спортом не менее полутора часов в день, намного лучше усваивают глюкозу, а это говорит о здоровье головного мозга.

Физическая культура способствует лучшему кровообращению в мозге, увеличивает степень нейротрофического фактора этого органа. Помимо этого, занятия фитнесом воздействуют на восстановление клеток мозг от дегенерации и выращивание новых клеток и нейронов. Самым положительным упражнениями для мозга являются пробежки и плавание.
Никита Готский
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