Учёные подтверждают: Алкоголь убивает здравый разум и ведёт к слабоумию

Употребление спиртного влияет на функциональность мозга, нарушая не только его активность, но и приводя к слабоумию. Это выяснили учёные, в ходе проведенных ими исследований.

Дарья Дмитриева

Учёные из Канады занялись подробным изучением влияния спиртных напитков на развитие слабоумия у человека. Фактор риска очень велик при употреблении алкоголя. Изучая конкретные случаи исследователи обратили внимание, что именно от злоупотребления алкоголем большинство исследуемых стали страдать слабоумием – страдают старческим маразмом, не достигая преклонного возраста.Чтобы подвергнуть себя риску, мужчинам достаточно 150 г в день, в то время как женщине всего 120 г.Иные болезни, которые вызывает алкоголизм – диабет, гипертония – также приводят к слабоумию.