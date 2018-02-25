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| | Учёные подтверждают: Алкоголь убивает здравый разум и ведёт к слабоумию

Учёные подтверждают: Алкоголь убивает здравый разум и ведёт к слабоумию

Сегодня, 14:24
Употребление спиртного влияет на функциональность мозга, нарушая не только его активность, но и приводя к слабоумию. Это выяснили учёные, в ходе проведенных ими исследований.

Учёные подтверждают: Алкоголь убивает здравый разум и ведёт к слабоумию

 

Учёные из Канады занялись подробным изучением влияния спиртных напитков на развитие слабоумия у человека. Фактор риска очень велик при употреблении алкоголя. Изучая конкретные случаи исследователи обратили внимание, что именно от злоупотребления алкоголем большинство исследуемых стали страдать слабоумием – страдают старческим маразмом, не достигая преклонного возраста.

Чтобы подвергнуть себя риску, мужчинам достаточно 150 г в день, в то время как женщине всего 120 г.

Иные болезни, которые вызывает алкоголизм – диабет, гипертония – также приводят к слабоумию.
Дарья Дмитриева
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