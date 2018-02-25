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| | Ученые перечислили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт

Ученые перечислили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт

Сегодня, 14:07
Ибупрофен, диклофенак, напроскен, целекоксиб и даже мефенамовая кислота могут стать причиной инсульта и даже инфаркта. К такому выводу пришли тайваньские эксперты после ряда экспериментов. Результатами своих исследований специалисты поделились на страницах издания British Journal of Clinical Pharmacology.

Ученые перечислили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт

 

Ученые выяснили, что спровоцировать сердечный приступ могут даже безобидные болеутоляющие препараты. Исследователи изучили данные 56 тысяч взрослых людей, которые страдали гипертонией. Эксперимент показал, каждый 330 участник исследования, употреблявший ибупрофен, переживал сердечный приступ или инсульт всего через четыре недели после начала приема, а то и раньше. Каждый 105 потребитель целекоксиба за такой же срок получал аналогичные проблемы.

Инфаркт или инсульт случались у каждого 245 потребителя диклофенака, а напроксен провоцировал этот недуг в одном из 214 случаев. Наиболее безопасным препаратом из вышеперечисленных оказалась мефенамовая кислота. Инфаркт или инсульт это лекарство вызывало лишь в одном из 394 случаев.
Дарья Светозарова
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