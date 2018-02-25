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| | Ученые назвали самый полезный чай для женского здоровья

Ученые назвали самый полезный чай для женского здоровья

Сегодня, 13:28
Опытные ученые из США совместно с группой гинекологов провели исследование и назвали самый полезный чай для женского здоровья. Специалисты утверждают, что данный напиток является хорошей профилактикой женских болезней.

Ученые назвали самый полезный чай для женского здоровья

 

По словам американских исследователей, чай каркаде является самым полезным напитком для женского здоровья. Ученые выяснили, что заваренные лепестки гибискуса помогут победить сильные спазмы и даже предменструальный синдром. Медики выяснили, что если регулярно женщины будут пить чай каркаде, то могут полностью избавиться от болей в животе и пояснице.

Кроме того, каркаде способен нормализовать гормональный баланс в организме женщины. Также гинекологи часто рекомендуют пить данный напиток при заболеваниях органов малого таза.
Светлана Славянская
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