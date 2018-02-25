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| | Ученые: Парфюм способен справоцировать приступы мигрени и аллергию

Ученые: Парфюм способен справоцировать приступы мигрени и аллергию

Сегодня, 13:10
Группа ученых из Австралии провела ряд масштабных исследований, в ходе которых пришла к выводу о вреде, наносимом организму некоторыми видами парфюмов. Результаты своих работ они обнародовали на страницах книги под названием «Дело против аромата».

Ученые: Парфюм способен справоцировать приступы мигрени и аллергию

 

Как выяснилось во время исследовательской работы, 35% населения Земли отличаются повышенным уровнем чувствительности к продукции, которую выпускает парфюмерная индустрия. Люди, относящиеся к этому типу, при использовании определенных марок духов могут получить аллергическую реакцию, а также справоцировать частые приступы мигрени.

По мнению специалистов, лучший способ для аллергиков обезопасить себя от неожиданных приступов, отказаться от парфюмерии, поскольку компании-производители часто добавляют в свою продукцию синтетические вещества и никогда не сообщают ее состав, дабы их идею не украли конкуренты.
Пойда Анна
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