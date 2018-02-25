Ученые из США разработали искусственный глаз

Группа ученых из школы инженерных и прикладных наук Гарварда провела ряд исследований, в ходе которых им удалось сделать уникальное открытие. Им оказался искусственный глаз, работу которого поддерживала электроника, при этом он обладал определенной формой.

Пойда Анна

При проектировке искусственного электронного глаза специалисты применили металинзу и искусственную мышцу, которая идентична человеческой. Он работает по принципу аналогичному природного органа зрения, поскольку его работу активирует процесс деформации линзы, за которую отвечают мышцы.Благодаря вышеописанным манипуляциям, искусственный глаз способен различать окружающие его объекты, однако он имеет нехарактерную для органа зрения форму, визуально напоминающую квадрат. Кроме того, новинка обладает серьезным преимуществом, способностью корректировать отклонения в спектре видения, такие как астигматизм.