Американская ракета Vulcan и оказалась дешевле российского «Протона»

Новая американская ракета Vulcan оказалась дешевле, чем некоторые российские образцы типа «Протона» и «Ангара». Об особенностях новинки рассказали в компании ULA.

Никита Готский

Vulcan отправится в космос не ранее 2020 года. Цена ее запуска составляет менее сотни миллионов долларов, что на 70% экономнее в сравнении с выведением на орбиту Delta IV Heavy. Вторая ступень ракеты действует на водороде, из-за чего горючее не замерзает на орбите при низких температурах.Верхняя деталь Falcon Heavy, к примеру, работает с помощью керосина, который при холоде в космосе мерзнет за несколько часов. Иная ситуация с верхней ступенью Vulcan: она летает на орбите на протяжении нескольких месяцев, благодаря чему после дозаправки можно применять ее как буксир для кораблей.