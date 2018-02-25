Сухой паек американских солдат дополнят итальянской пиццей

Сухой паек американских военнослужащих разнообразят итальянской пиццей. Об этом рассказали диетологи научного центра, которые изрядно потрудились над этим продуктом.

Сергей Денисов

Пицца может храниться и не терять своих полезных и калорийных свойств целых три года. В ней будет минимум консервантов и дозированное количество калорий. Существует более полусотни рецептов итальянской пиццы. Однако военные диетологи не уточняют свой рецепт. Оказывается, чтобы разработать новую добавку в рацион морских пехотинцев, ученым понадобилось три года и куча добровольцев, которые согласились дегустировать новый продукт. Эксперименты завершились удачно, никто не пострадал.Здесь нужно напомнить, что недавно ЮНЕСКО внесло рецепт неаполитанской пиццы в каталог культурного нематериального наследия человеческой цивилизации.