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| | Сухой паек американских солдат дополнят итальянской пиццей

Сухой паек американских солдат дополнят итальянской пиццей

Сегодня, 11:55
Сухой паек американских военнослужащих разнообразят итальянской пиццей. Об этом рассказали диетологи научного центра, которые изрядно потрудились над этим продуктом.

Сухой паек американских солдат дополнят итальянской пиццей

 

Пицца может храниться и не терять своих полезных и калорийных свойств целых три года. В ней будет минимум консервантов и дозированное количество калорий. Существует более полусотни рецептов итальянской пиццы. Однако военные диетологи не уточняют свой рецепт. Оказывается, чтобы разработать новую добавку в рацион морских пехотинцев, ученым понадобилось три года и куча добровольцев, которые согласились дегустировать новый продукт. Эксперименты завершились удачно, никто не пострадал.

Здесь нужно напомнить, что недавно ЮНЕСКО внесло рецепт неаполитанской пиццы в каталог культурного нематериального наследия человеческой цивилизации.
Сергей Денисов
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