Ученые: Эволюция может сделать секс бесполезным

Ученные сообщили, что секс может стать бесполезным в процессе эволюции. Свое мнение они обосновали на результатах исследований грибов-паразитов.

По данным исследований ученных, для животных нет ничего притягательного в сексе. В большинстве случаев в этом вопросе срабатывает обратный принцип, можно вспомнить самцов богомолов, которые могут лишиться головы в процессе спаривания. Для таких видов спаривание является скорее опасностью, чем удовольствием.Ученые провели исследование грибов Trichophyton rubrum, они являются возбудителем грибков на ногах человека. Об этом паразите открылся любопытный факт: не смотря на то, что у T.rubrum есть половое разделение, к виду размножения посредством спаривания они прибегают только в очень крайних ситуациях.Такое поведение грибка эксперты прокомментировали тем, что T.rubrum дошел до того момента своей эволюции, когда уже не требуется совершенствовать свой геном. Второй причиной мог стать и тот факт, что грибы стали очень зависимы от своего хозяина – человека, который идеально подходит для условий его проживание. Данный тип поведения часто приводит к вымиранию вида, однако, Trichophyton rubrum удается выживать.