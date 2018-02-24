В Египте археологи нашли древнюю жреческую статую

Возле Каира найден жреческий некрополь, построенный 2,5 тысяч лет назад. Об этом сообщают местные чиновники.

Никита Готский

По словам властей, обнаруженное кладбище соорудили во время позднего периода фараонов. Работы в провинции Эль-Минья, где нашли важный для истории объект, продолжатся еще в течение нескольких лет.Раскопки стартовали осенью прошедшего года. Первоначально эксперты обнаружили ряд погребальных шахт, далее деревянные и каменные саркофаги, мумии в отличной сохранности и сосуды с крышками в виде голов зверей. В них древние египтяне сохраняли органы, извлеченные из трупов людей, скончавшихся в процессе мумификации. Помимо этого, археологи обнаружили глиняную посуду, маски и украшения из позолоты и бронзы.Прежде в Греции нашли древний город, построенный в IV веке до нашей эры. В руки специалистов попала статуя Афродиты, украшения и посуда.