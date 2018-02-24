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| | В Египте археологи нашли древнюю жреческую статую

В Египте археологи нашли древнюю жреческую статую

Вчера, 21:38
Возле Каира найден жреческий некрополь, построенный 2,5 тысяч лет назад. Об этом сообщают местные чиновники.

В Египте археологи нашли древнюю жреческую статую

 

По словам властей, обнаруженное кладбище соорудили во время позднего периода фараонов. Работы в провинции Эль-Минья, где нашли важный для истории объект, продолжатся еще в течение нескольких лет.

Раскопки стартовали осенью прошедшего года. Первоначально эксперты обнаружили ряд погребальных шахт, далее деревянные и каменные саркофаги, мумии в отличной сохранности и сосуды с крышками в виде голов зверей. В них древние египтяне сохраняли органы, извлеченные из трупов людей, скончавшихся в процессе мумификации. Помимо этого, археологи обнаружили глиняную посуду, маски и украшения из позолоты и бронзы.

Прежде в Греции нашли древний город, построенный в IV веке до нашей эры. В руки специалистов попала статуя Афродиты, украшения и посуда.
Никита Готский
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