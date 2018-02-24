Учёные: Шариковые цепочки обладают свойствами полимеров

Ученые выяснили, что, если собрать в кучу много шариковых цепочек, то они по механическим свойствам будут подобны полимерным материалам.

Шариковые цепочки, как и полимеры, отличаются экспоненциальным ростом силы трения в зависимости от силы трения и того, насколько глубоко расположен измерительный зонд.Интересной особенностью гранулированных (сыпучих) сред является то, что под воздействием внешних факторов эта среда может находиться в различных состояниях. К примеру, песок, как распространенный представитель подобной среды, может быть твердым и «литься» как вода. Размеры гранулированных сред, могут быть и маленькими, как тот же песок, и огромными как кольца Сатурна.Следует отметить, что уникальные свойства гранулированных сред можно наблюдать как в движении, так и в состоянии покоя, независимо от размера частиц. Несмотря на широкое распространение, гранулированные среды еще недостаточно изучены.