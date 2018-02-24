В NASA опубликовали точные координаты гибели зонда Cassini в атмосфере Сатурна

Сотрудники NASA показали точные координаты гибели зонда Cassini, который 13 лет исследовал кольценосную планету Сатурн. Последним пристанищем спутника стали сатурнианские недра. Cassini погиб в сентябре прошлого года, и его кончина стала завершением целой эры для американского Космического агентства.

Дарья Светозарова

Cassini предоставил много ценной информации за время своего пребывания в окрестностях кольценосца. За время этой миссии астрономы получили множество качественных изображений и других сведений о Сатурне и его спутниках, которые когда-либо волновали ученые умы.Завершение миссии оказалось весьма эффектным – зон буквально рухзнул в сатурнианские глубины. Как оказалось, погибший зонд оставил после себя армию фанатов, как какая-нибудь рок-звезда. Среди них не только простые обыватели, влюбленные в космос, но и именитые астрономы. Поэтому NASA сделало им подарок, и опубликовало несколько последних кадров с Cassini, благодаря которым можно судить о его местоположении незадолго до падения. Снимки были взяты во время заключительно спуска аппарата в недра кольценосца.Все снимки были сделаны спутником примерно на высоте 634 тысячи километров над поверхностью планеты – так низко над этим небесным телом не находился еще ни один зонд. Сотрудники NASA успокаивают фанатов культового зонда – его обломок вероятно «выжил» и сейчас скорее всего дрейфует в просторах Солнечной системы.