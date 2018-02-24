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| | Учёные: Белые мужчины угрожают пиву

Учёные: Белые мужчины угрожают пиву

Вчера, 20:36
Аналитики выяснили, что молодые люди, которые появились на свет после 1996 года и относятся к поколению Z, пьют все меньше пива. Только белые мужчины продолжают употреблять пенный напиток. Но их намного меньше, ведь в теперешнем поколении на 27% больше латиноамериканцев, которые, как известно, предпочитают текилу.

Учёные: Белые мужчины угрожают пиву

 

В ходе проведенных исследований Berenberg Research было опрошено около 6 000 жителей США. Выяснилось, что молодые люди в возрасте от 16 до 22 предпочитают крепкие напитки и вино. Женщинам по душе алкоголь с ароматизаторами.

Следует отметить, что поколение Z употребляет на 20% меньше алкоголя, чем миллиниалы, представители поколения Y. Это говорит о том, что молодые люди стают приверженцами здорового образа жизни. Употребление большого количества алкоголя и наркотиков уже давно не признак крутости для современной молодежи. И поэтому пивным компаниям нужно выпускать безалкогольные и слабоалкогольные напитки.
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