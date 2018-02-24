Учёные: Белые мужчины угрожают пиву

В ходе проведенных исследований Berenberg Research было опрошено около 6 000 жителей США. Выяснилось, что молодые люди в возрасте от 16 до 22 предпочитают крепкие напитки и вино. Женщинам по душе алкоголь с ароматизаторами.
Следует отметить, что поколение Z употребляет на 20% меньше алкоголя, чем миллиниалы, представители поколения Y. Это говорит о том, что молодые люди стают приверженцами здорового образа жизни. Употребление большого количества алкоголя и наркотиков уже давно не признак крутости для современной молодежи. И поэтому пивным компаниям нужно выпускать безалкогольные и слабоалкогольные напитки.