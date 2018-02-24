Учёные готовятся к Армагеддону: Зачем человечеству «Хранилище Судного дня» и другие секретные проекты?

Учёные продолжают готовиться к концу света, несмотря на все свои оптимистические заявления. Известно, что в мире существует несколько секретных проектов, которые созданы для возрождения жизни на нашей планете.





Земле постоянно что-то угрожает, хоть учёные и скептически относятся к подобным заявлениям и доводам. Летящие метеориты, нежданные планеты, ядерная война или другая катастрофа. Хотя специалисты и являются большими скептиками, но подобные варианты развития событий ни в коем случае не исключают. Именно поэтому на Земле существует несколько «Хранилищ Судного дня» и других спецпроектов, обязанных возродить жизнь на нашей планете. Земле постоянно что-то угрожает, хоть учёные и скептически относятся к подобным заявлениям и доводам. Летящие метеориты, нежданные планеты, ядерная война или другая катастрофа. Хотя специалисты и являются большими скептиками, но подобные варианты развития событий ни в коем случае не исключают. Именно поэтому на Земле существует несколько «Хранилищ Судного дня» и других спецпроектов, обязанных возродить жизнь на нашей планете.





Первое «Хранилище судного дня» находится в Норвегии и в нём хранятся семена всех съедобных растений, произрастающих на нашей планете. Подвергаясь специальной обработке холодом, они могут храниться большие сроки. Большую часть замороженной коллекции составляют образцы сельскохозяйственных культур, их в «Хранилище Судного дня» около 900 000.





Этим высокотехнологичным «амбаром» уже пользовались в 2015 году, когда в Сирии повредили хранилище семян возле города Алеппо. После чего образцы изъятых растений прорастили и вернули обратно в фонд семян.





В этом году Норвегия уже сообщила мировому сообществу, что собирается усовершенствовать «Хранилище Судного дня» на архипелаге Шпицберген и это обойдётся ей в 13 миллионов долларов. Специалисты хотят построить новый туннель для доступа к образцам и крыло для размещения аварийного оборудования и холодильных мощностей. Известно, что строительство этого необходимого объекта 10 лет назад обошлось стране в 9 миллионов долларов. В этом году Норвегия уже сообщила мировому сообществу, что собирается усовершенствовать «Хранилище Судного дня» на архипелаге Шпицберген и это обойдётся ей в 13 миллионов долларов. Специалисты хотят построить новый туннель для доступа к образцам и крыло для размещения аварийного оборудования и холодильных мощностей. Известно, что строительство этого необходимого объекта 10 лет назад обошлось стране в 9 миллионов долларов.





В Норвегии существует и второе «Хранилище Судного дня», которое находится на том же архипелаге Шпицберген. Известно, что в этом бункере тоже хранятся образцы, но уже информации в электронном виде.





Автором проекта стала компания Piql, которая предлагает всем желающим сохранить необходимую информацию на надёжных серверах, которые не смогут взломать даже злостные хакеры. После закачки файла клиента, данные переносятся на светочувствительную пленку в двоичной кодировке. В результате получаются узоры, похожие на QR-коды, которые помещают в специализированную коробку и относят на место хранения, где она сможет пролежать от 500 до 1000 лет.





Существуют также версии о том, что для пережидания апокалипсиса давно построены специализированные бункеры-дома для состоятельных людей и политиков. Особенным спросом такие постройки пользовались перед 2 000 годом, но не утратили они свою актуальность и сейчас.





Подобное сооружение построила американская компания Vivos. Бункер в форме звезды, лучи которого находятся возле всех крупных городов США, может вместить в каждом из них 200 человек, которые смогут без проблем просуществовать под землёй 2 года. Подобное сооружение построила американская компания Vivos. Бункер в форме звезды, лучи которого находятся возле всех крупных городов США, может вместить в каждом из них 200 человек, которые смогут без проблем просуществовать под землёй 2 года.





Город, который защитит своих жителей от всех превратностей стихии, существует на полуострове Юкатан. Местечко под названием Лос-Агилос создано на деньги нескольких состоятельных итальянцев и насчитывает всего 24 дома. Стены зданий приспособлены к воздействию радиации, ударам сильнейших волн и другим «неприятностям» апокалипсического характера.



