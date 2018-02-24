Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды

Бостонские учёные пришли к вердикту, что употребление йогурта положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Риск инфаркта и инсульта снижается на 17-21%.

Джастин Буэндия совместно с группой коллег смог выяснить, как йогурт влияет на органы кровообращения. Благодаря сбору данных, которыми занимались социальные и здравоохранительные службы для проекта по мониторингу здоровья среди медперсонала, учёным удалось составить статистику. Кстати, собирались данные с 1980 по 2012 год в США.Эксперты смогли получить сведения о здоровье более чем 73 тысяч жителей США разных возрастных категорий, при этом около 4 тысяч умерли до окончания эксперимента.Из данных учёным удалось узнать, что даже минимальное количество йогурта (примерно 2-3 порции в неделю) сильно влияют на работу сердечно-сосудистой системы как мужчин, так и женщин.Вероятность снижения инфаркта и инсульта у тех, кто употреблял йогурт, снизилось на 17-21%. Также заболевания другими недугами, не касающихся болезней сосудов и сердца, у женщин снизились на 16%, а у мужчин на 31%, но это при условии, если питание было рациональным.Почему йогурт так влияет на организм, экспертам пока что выяснить не удалось. Учёные предполагают, что продукт стимулирует выработку моноокси азота, который расслабляет сосуды и заставляет расшириться, а ферменты, что в нём содержатся, предотвращают появление холестериновых бляшек на их стенках.