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| | Гарвардский психолог призвал дарить инопланетянам цветы

Гарвардский психолог призвал дарить инопланетянам цветы

Сегодня, 17:46
Гарвардский психолог Стивен Пинкер, написавший книгу «Просветление», рассказал о правильном общении с пришельцами. Он заявил, что необходимо в первую очередь дарить им цветы.

Гарвардский психолог призвал дарить инопланетянам цветы

 

К такому выводу Пинкер пришёл после личного контакта с инопланетянами. Он акцентировал внимание на том, что грамотное и дружелюбное общение является основой для достижения успехов. Психолог утверждает, что инопланетяне более развитые, чем предполагает человечество. «Они намного умнее нас, а значит и дружелюбнее», - рассказал Пинкер. Инопланетное вторжение является постоянно актуальной темой в голливудских фильмах. Гарвардский психолог уверен, что сюжеты к таким кинолентам не появлялись из неоткуда.

По его мнению, причиной стали некие различия в культуре и традициях народов, которые видели другие нации инородными. Сам же психолог призывает быть дружелюбными и при личном контакте с пришельцами дарить им цветы. «Я жалею, что сам этого не сделал в детстве, когда встретился с инопланетянином», - рассказывает учёный.
Вещий Олег
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