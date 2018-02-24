Гарвардский психолог призвал дарить инопланетянам цветы

Гарвардский психолог Стивен Пинкер, написавший книгу «Просветление», рассказал о правильном общении с пришельцами. Он заявил, что необходимо в первую очередь дарить им цветы.

Вещий Олег

К такому выводу Пинкер пришёл после личного контакта с инопланетянами. Он акцентировал внимание на том, что грамотное и дружелюбное общение является основой для достижения успехов. Психолог утверждает, что инопланетяне более развитые, чем предполагает человечество. «Они намного умнее нас, а значит и дружелюбнее», - рассказал Пинкер. Инопланетное вторжение является постоянно актуальной темой в голливудских фильмах. Гарвардский психолог уверен, что сюжеты к таким кинолентам не появлялись из неоткуда.По его мнению, причиной стали некие различия в культуре и традициях народов, которые видели другие нации инородными. Сам же психолог призывает быть дружелюбными и при личном контакте с пришельцами дарить им цветы., - рассказывает учёный.