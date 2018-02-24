В Греции при постройке метро нашли древний город

Строители метро в Салониках обнаружили античный город. В настоящее время старинное поселение изучают археологи.

Никита Готский

Строители при прокладывании тоннелей наткнулись на важнейшую историческую находку - руины античного поселка. В процессе работы ученые и строители нашли три сотни тысяч деталей, которые представляют собой большую ценность для истории.Город относится к тому временному периоду, когда в Элладе правил македонский царь Кассандр, ставший монархом в 316 году до РХ. На ином археологическом слое удалось найти древнее кладбище, построенное во времена Рима, ученые датировали его II-IV веком до нашей эры. Наиболее ценной находкой является монумент богини Афродиты, не менее ценны украшения, посуда, венок из золота и предметы захоронений.