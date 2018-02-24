Учёные: Бусы заменяли паспорта у древних охотников Сибирской Арктики

Специалистам удалось доказать, что охотники, ранее проживавшие на территории Сибирской Арктики, в качестве паспортов использовали самодельные браслеты и бусы, уникальность которых позволяла им идентифицировать свою личность.

Данное предположение было выдвинуто археологами, представляющими Институт истории материальной культуры при Российской академии наук. Специалисты полагают, что подобный метод идентификации личности использовался арктическими древними охотниками ещё 30 тысяч лет назад. Подобная гипотеза у учёных появилась после детального анализа найденных древних артефактов, обнаруженных на Янской стоянке в 2001 году, а также в ходе исследований, проведённых в 2017 году.

Александр Вест

Найденные украшения имели довольно сложные орнаменты, а огромное количество бусин, сделанных из бивней и костей мамонта, является признаком их массового производства. Учёные полагают, что орнамент был в каждом из случаев уникальным, что позволяло использовать данные украшения, как своего рода паспорт.