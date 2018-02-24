«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Учёные: Бусы заменяли паспорта у древних охотников Сибирской Арктики

Учёные: Бусы заменяли паспорта у древних охотников Сибирской Арктики

Сегодня, 17:26
Специалистам удалось доказать, что охотники, ранее проживавшие на территории Сибирской Арктики, в качестве паспортов использовали самодельные браслеты и бусы, уникальность которых позволяла им идентифицировать свою личность.

Учёные: Бусы заменяли паспорта у древних охотников Сибирской Арктики

 

Данное предположение было выдвинуто археологами, представляющими Институт истории материальной культуры при Российской академии наук. Специалисты полагают, что подобный метод идентификации личности использовался арктическими древними охотниками ещё 30 тысяч лет назад. Подобная гипотеза у учёных появилась после детального анализа найденных древних артефактов, обнаруженных на Янской стоянке в 2001 году, а также в ходе исследований, проведённых в 2017 году.

 

Найденные украшения имели довольно сложные орнаменты, а огромное количество бусин, сделанных из бивней и костей мамонта, является признаком их массового производства. Учёные полагают, что орнамент был в каждом из случаев уникальным, что позволяло использовать данные украшения, как своего рода паспорт.
Александр Вест
Новости по теме
Следы древних охотников на белых медведей найдены в Арктике
Следы древних охотников на белых медведей найдены в Арктике

На просторах Арктики обнаружены следы охотников, которые жили около 8 тысяч лет назад и регулярно употребляли в пищу мясо белых медведей. Находка был сделана

Учёные: Первые восточноевропейцы были заядлыми «туристами»
Учёные: Первые восточноевропейцы были заядлыми «туристами»

Учёные нашли доказательства, оказывается первые восточноевропейцы, проживавшие на этой территории порядка сорока тысяч лет назад, стали любителями «туризма».

Ученые нашли под Мурманском украшения из янтаря эпохи неолита
Ученые нашли под Мурманском украшения из янтаря эпохи неолита

Ученые нашли под Мурманском украшения из янтаря эпохи неолита. Исследования проводились в районе реки Харловка археологами Института истории материальной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости