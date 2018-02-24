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| | Грешная Флорида и праведный Вермонт: В США составлен странный рейтинг округов

Грешная Флорида и праведный Вермонт: В США составлен странный рейтинг округов

Вчера, 18:11
Ученые в США сумели составить рейтинг порочности и греховности и проанализировать согласно этому критерию каждый регион американского государства.


Грешная Флорида и праведный Вермонт: В США составлен странный рейтинг округов

 

Сотрудники одного из аналитических агентств в США официально заявили, что наиболее греховным и порочным континентом выступает Флорида, после нее следует Невада, Теннеси, Огайо, Аляска, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Миссисипи. Именно в такой иерархии греховности и неблагоприятности атмосферы расположены регионы страны. Создавая этот столь оригинальный перечень, эксперты ссылались на статистические оперативные данные.

 

По теории аналитиков, в термин «греховность» вложен фактор, который наиболее неблагоприятен для общества или противоречит моральным нормам. Это «камень преткновения» всего нормального, социальной атмосфере внутри штата. После нескольких недель хлопотной и трудоемкой работы, ученые получили настоящую интерактивную картину пагубных очертаний каждого штата и города в нем. И только сопоставив все полученное с исторической хронологией, эксперты смогли уверенно заговорить на эту тематику, а потом и официально предоставить список. 

Гражданин, который готовиться к переезду в США, ознакомившись с таким списком порочности и греховности штатов, сможет понять, чего ему нужно опасаться в том или ином регионе. Это позволяет выучить культуру населения. Штат Флорида – лидер по количеству греховности по всему США. В городах этого штата можно столкнуться как с аморальностью, так и с беззаконием. Особенно это касается образа жизни среди молодого населения. 

 

Невада известен, как регион жадных и алчных людей. Население способно пойти на любые поступки, чтобы только набить свои карманы долларами и евро, организовать финансовую беспечность и отсутствие нужды в каких-то благах. Этого нельзя сказать о внутренней атмосфере штата Теннесси. Хотя в этом регионе процветает агрессия и насилие. Большинство тяжких преступлений совершаются в США именно там или лицами, проживающими на этой местности. Касательно Огайо, уверенно можно говорить, что это своего рода Содом и Гоммора. 

По оперативной информации стражей порядка Аляски, здесь работа полицейского особенно важна и нужна. Ведь именно на Аляске больше всего происходит убийств, грабежей, изнасилований и разных противоправных деяний, нарушающих главные права человека. Вторым криминальным регионом можно считать Нью-Мексико, но тут привосходствуют кражи, много воров, учиняющих вооруженные разбои.

Отдельными в списке считаются такие штаты, как Вермонт, Миссисипи и Нью-Йорк. Наименее проблемный именно Вермонт – мир, порядок, честь и праведность. Именно такое впечатление произвел этот штат на аналитиков. Ученые говорят, что пристрастие к употреблению алкоголя и наркотиков наблюдается абсолютно во всех штатах. Поэтому они не стали конкретно говорить о цифрах, заметив, что концентрация алкоголезависимых наблюдается на севере США.

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