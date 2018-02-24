Ученые рассказали правду о гигантских насекомых

Фантастические фильмы и игры нередко изображают монстров в виде гигантских ос-убийц или огромного скорпиона. Но как показывает история, эти насекомые могут считаться вполне реальными.

Современные насекомые лишь потомки своих предшественников из древнего мира, когда климат планеты был жарче, что позволяло достигать членистоногим больших размеров. Найденная учеными окаменелая блоха имела длину тела в 2-3 сантиметра, в наше же время размер блохи варьируется от 1 до 4 миллиметров. Так же предшественницы современных поденок, которые достигают 5 см – диктионевриды имели размах крыльев в 25 сантиметров.Известный, но вымерший представитель членистоногих – ракоскорпионы были настоящими гигантами. Они достигали до 2 метров в длину и считаются эталоном среди больших насекомых – большего размера, чем ракоскорпион, никто не смог бы достичь. Но это среди подводных представителей. Королевой размера среди наземных насекомых является меганевра – гигантская стрекоза палеозоя. Исследования ученых свидетельствуют о том, что размах крыльев у отдельных особей достигал до 1 метра.