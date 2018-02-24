Ученые рассказали правду о гигантских насекомых

Современные насекомые лишь потомки своих предшественников из древнего мира, когда климат планеты был жарче, что позволяло достигать членистоногим больших размеров. Найденная учеными окаменелая блоха имела длину тела в 2-3 сантиметра, в наше же время размер блохи варьируется от 1 до 4 миллиметров. Так же предшественницы современных поденок, которые достигают 5 см – диктионевриды имели размах крыльев в 25 сантиметров.
Известный, но вымерший представитель членистоногих – ракоскорпионы были настоящими гигантами. Они достигали до 2 метров в длину и считаются эталоном среди больших насекомых – большего размера, чем ракоскорпион, никто не смог бы достичь. Но это среди подводных представителей. Королевой размера среди наземных насекомых является меганевра – гигантская стрекоза палеозоя. Исследования ученых свидетельствуют о том, что размах крыльев у отдельных особей достигал до 1 метра.