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| | Ученые рассказали правду о гигантских насекомых

Ученые рассказали правду о гигантских насекомых

Сегодня, 17:14
Фантастические фильмы и игры нередко изображают монстров в виде гигантских ос-убийц или огромного скорпиона. Но как показывает история, эти насекомые могут считаться вполне реальными.

Ученые рассказали правду о гигантских насекомых

 

Современные насекомые лишь потомки своих предшественников из древнего мира, когда климат планеты был жарче, что позволяло достигать членистоногим больших размеров. Найденная учеными окаменелая блоха имела длину тела в 2-3 сантиметра, в наше же время размер блохи варьируется от 1 до 4 миллиметров. Так же предшественницы современных поденок, которые достигают 5 см – диктионевриды имели размах крыльев в 25 сантиметров.

Известный, но вымерший представитель членистоногих – ракоскорпионы были настоящими гигантами. Они достигали до 2 метров в длину и считаются эталоном среди больших насекомых – большего размера, чем ракоскорпион, никто не смог бы достичь. Но это среди подводных представителей. Королевой размера среди наземных насекомых является меганевра – гигантская стрекоза палеозоя. Исследования ученых свидетельствуют о том, что размах крыльев у отдельных особей достигал до 1 метра.
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