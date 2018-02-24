Учёные нашли на Луне достаточные запасы воды для её колонизации

Группа американских учёных обнародовали результаты своих исследований, которые показали, что на спутнике Земли имеются достаточные водные запасы, распределенные по всей поверхности Луны.

Александр Вест

Специалисты, представлявшие Институт космических исследований, расположенный в США в Боулдере, заявили о том, что проанализировав данные, полученные с орбитальных зондов, им удалось выявить наличие воды на Луне. По словам ученых, вода на спутнике Земли не сосредоточена на её полярных регионах, а распределена достаточно равномерно по всей её поверхности, о чём говорят данные двух зондов. Джошуа Бандфилд, являющийся соавтором данного исследования, заявил о том, что наличие воды на Луне вовсе не зависит от состава лунной породы, как считалось ранее. Эксперт пояснил, что сигнатура воды прослеживается на любом участке земного спутника в любое время суток.В космическом агентстве NASA в США заметили, что данное исследование может стать очередным шагом в проблеме получения воды на Луне как ресурса, который в будущем может использоваться как источник кислорода и питьевой жидкости.