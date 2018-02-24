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| | Учёные о военных конфликтах: Человечество поумнело или находится на пороге крупной войны?

Учёные о военных конфликтах: Человечество поумнело или находится на пороге крупной войны?

Сегодня, 17:32
Ученые начали изучать вопрос о том, как может повлиять периодичность вооруженных конфликтов на общее состояние мира на Земле. 

 

Учёные о военных конфликтах: Человечество поумнело или находится на пороге крупной войны?

 

Группа американских ученых вплотную занялись вопросом стремления человека к власти с помощью войн и конфликтов. Специалисты обеспокоены тем, что со времен Второй мировой войны установилась некая спокойная обстановка. Это может свидетельствовать о том, что сейчас большое затишье перед глобальной бурей. Один из представителей Университета в штате Колорадо, доктор Клаузет провел тщательный анализ периода с 1823 по 2003 год и результаты такого исследования просто поразили. За 181 год в мире состоялись 95 войн разного характера и масштаба.

По теории аналитика весь этот хронологический отрезок времени можно разделить на три этапа. Он говорит, что таким образом отследить взаимосвязь между спокойствием и мировыми вспышками будет намного легче. Это также позволит провести параллель относительно современности.

Первый этап - 1823-1914 год. По наведенным справкам, в мире зафиксировано 19 крупномасштабных войн. Они происходили с частотой 6,2 года. Второй период – 1914-1939, в науке он официально называется хроникой между первой и Второй мировыми войнами. Здесь проследили расцвет насилия. Хотя общее количество войн едва достигло 10, но частота их сократилась. Разрыв между конфликтами составил не более, чем 2,5 года. Именно в это время наиболее массово гибли люди по всей территории Земли. Третий период – 1945 - до нашего времени. В истории официально назван «долгим миром». Через 10 лет, в 1955 году всего случилось 5 войн межгосударственного характера. Частота при подсчетах показала, что разрыв между сражениями составил 12,5 лет.

Исследователи говорят, что если просмотреть все тенденции, то вероятность крупного вооруженного конфликта в мире, в виде Третьей мировой войны крайне минимальна. Ведь с понижением частоты случаев атак снижается пропорционально и риск. Это свидетельствует о том, что люди наконец-то поняли, что с помощью оружия и смерти не решить глобальных проблем, возникающих в государствах и за их пределами. Действительно, стало очевидно, что человечество поумнело. Именно это и был ответ на поставленный ранее вопрос учеными всего мира. Но это совершенно не означает, что людям нужно полностью расслабиться.

Долгий период спокойствия сам по себе может стать провокацией вспышек в далеком будущем. Поэтому, к наступлению мира и единства уже нужно стремиться сейчас. Жители любого континента, независимо от расы, религии или личного мировоззрения, обязаны сохранять мир между собой. Именно это обстоятельство будет первым шагом к обеспечению полного спокойствия на всей Земле.

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