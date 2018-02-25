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| | Новый датчик определит кислотность по капле пота

Новый датчик определит кислотность по капле пота

Сегодня, 05:40
Шотландские специалисты изобрели прибор, который в значительной мере упростит определение уровня кислотности в человеческом организме, так как для его задействования необходима лишь капля пота.

Новый датчик определит кислотность по капле пота

 

При помощи полиуретана, объединённого с графитом, учёным, представляющим Университет Глазго, удалось создать эластичный датчик, отличающийся простотой и дешевизной производства, который определяет уровень кислотности. Датчик способен не терять своей эффективности даже при растягивании до половины своей длины с помощью эластичных свойств материалов, из которых он изготовлен. Учёные заверяют, датчик продолжит свою работу, даже согнувшись под углом в 30 градусов.

Данные относительно уровня кислотности в организме будут поступать на сопряжённое мобильное устройство, представленное в виде смартфона, или планшета. Датчик не разряжается, а также не вызывает раздражения кожи, а в планах специалистов доработать свою технологию для определения уровня сахара в крови.
Александр Вест
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