Новый датчик определит кислотность по капле пота

Шотландские специалисты изобрели прибор, который в значительной мере упростит определение уровня кислотности в человеческом организме, так как для его задействования необходима лишь капля пота.

Александр Вест

При помощи полиуретана, объединённого с графитом, учёным, представляющим Университет Глазго, удалось создать эластичный датчик, отличающийся простотой и дешевизной производства, который определяет уровень кислотности. Датчик способен не терять своей эффективности даже при растягивании до половины своей длины с помощью эластичных свойств материалов, из которых он изготовлен. Учёные заверяют, датчик продолжит свою работу, даже согнувшись под углом в 30 градусов.Данные относительно уровня кислотности в организме будут поступать на сопряжённое мобильное устройство, представленное в виде смартфона, или планшета. Датчик не разряжается, а также не вызывает раздражения кожи, а в планах специалистов доработать свою технологию для определения уровня сахара в крови.