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| | Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид

Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид

Сегодня, 15:37
Эксперты в сфере астрономии предупреждают, что на планету Земля несется огромный астероид. Если учёным не удастся найти способ по его предотвращению, то в скором времени весь земной шар перестанет существовать.

Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид

 

Международное общество астрономов сообщило о новой угрозе для планеты. По данным специалистов, на Землю надвигается гигантский космический объект, который прозвали VR12 2017. Учёные уверяют, что удар этого астероида сможет устроить «космический Апокалипсис».

Астрофизики прогнозируют, что максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта.


Судя по прогнозам, небесное космическое тело, которое имеет размер 25-280 км, не должно зацепить планету Земля, но это при условии, если ничто не повлияет на изменение траектории полета. Примерная скорость астероида 6,3 км/с (14 000 миль/ч). Орбита угрозы проходит в четыре раза меньше расстояния до Луны. Дистанция от VR12 2017 до Земли составляет 1,445,000 километров или 900,000 миль. На самом деле многие специалисты считают, что повода для паники нет. Астрономы, что собираются наблюдать за скалой, которая будет пролетать мимо нашей планеты, зря подняли шум.
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