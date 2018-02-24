Компания Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

Запуск модуля компании Компания Moon Express на Луну откладывается. Американская корпорация официально объявила об отказе посадить модуль на поверхность естественного спутника Земли в текущем году.

Дарья Светозарова

Однако компания все еще планирует запуск и прилунение модуля, только сроки реализации изменились. Директор Компания Moon Express Боб Ричардс отмечает, что запустить аппарат они намерены уже в 2019. Данное событие они хотят приурочить к полувековому юбилею программы «Аполлон-11» и высадке первого человека на Луну, которая произошла в 1969 году.Компания Moon Express намерена стать первой частной корпорацией, которая достигнет Луны. Планы озвучивались еще осенью 2017. Тогда полет на Луну собирались выполнить в ближайшие полгода с момента огласки, но сейчас сроки сдвинулись примерно на год. Корпорация хочет освоить естественный спутник голубой планеты и наладить там добычу редких веществ: металлов и изотопа гелия.