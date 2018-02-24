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| | Компания Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

Компания Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

Сегодня, 15:25
Запуск модуля компании Компания Moon Express на Луну откладывается. Американская корпорация официально объявила об отказе посадить модуль на поверхность естественного спутника Земли в текущем году.

Компания Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

 

Однако компания все еще планирует запуск и прилунение модуля, только сроки реализации изменились. Директор Компания Moon Express Боб Ричардс отмечает, что запустить аппарат они намерены уже в 2019. Данное событие они хотят приурочить к полувековому юбилею программы «Аполлон-11» и высадке первого человека на Луну, которая произошла в 1969 году.

Компания Moon Express намерена стать первой частной корпорацией, которая достигнет Луны. Планы озвучивались еще осенью 2017. Тогда полет на Луну собирались выполнить в ближайшие полгода с момента огласки, но сейчас сроки сдвинулись примерно на год. Корпорация хочет освоить естественный спутник голубой планеты и наладить там добычу редких веществ: металлов и изотопа гелия.
Дарья Светозарова
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