Эксперты поведали, почему ракета Ariane 5 сбилась с курса

Ранее запущенная с космодрома Куру в Гвиане ракета Ariane 5 сбилась с курса, на ее борту находились два телекоммуникационных спутника. Специалисты рассказали о причинах инцидента.

Никита Готский

Ракета вышла из строя и-за сбоя системы навигации. Спутники попали на иные орбиты, не там, где должны были находиться. По данным исследователей, эту сложность можно отрегулировать, потому как спутники Al Yah 3 и SES 14 для такой ситуации обладают личными мониторами. В данное время аппараты летят к первоначально указанным орбитам, работа систем идет без перебоев.Сбой навигации заключался в ошибке механизма автоконтроля. Именно по этой причине устройство выключилось после запуска и потеряло намеченный курс. Авторы проекта собираются устранить неполадки и провести старт ракеты в марте после старта российского "Союза".