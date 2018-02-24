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| | Учёные поведали о звоне магнитного поля Земли

Учёные поведали о звоне магнитного поля Земли

Сегодня, 14:32
Специалисты рассказали о том, что магнитное поле Голубой планеты издавало звон, подобный колоколу, когда с ним встретился солнечный ветер. Учёные заметили, что каждый раз при столкновениях с солнечным ветром магнитное поле Земли изменяется.

Учёные поведали о звоне магнитного поля Земли

 

Последнее столкновение потока солнечного ветра с магнитным полем Голубой планеты, по словам учёных, произошло в минувший четверг. Эксперты заметили, что вследствие данного столкновения образовалась, так называемая, гармоническая волна, имевшая 100-секундный период. Учёные заявили, что вследствие данного явления со солнечным ветром произошёл некий резонанс, который сопровождался звонами, похожими на звуки, которые исходят от колокола.

 

Эксперты заметили, что подобное звучание продлилось не более часа, а так называемые Рс-волны, ставшие источником звука, оказывают прямое влияние на магнитное поле Земли, постоянно его меняя и вызывая определённые повреждения в нём.
Александр Вест
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