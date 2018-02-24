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| | Физики из Германии нашли эффективный способ добычи аммиака

Физики из Германии нашли эффективный способ добычи аммиака

Сегодня, 14:25
Найден более экономичный и эффективный метод получения аммиака, не требующий существенных трат энергии. Проектом занимались научные сотрудники Вюрцбургского университета в Германии.

Физики из Германии нашли эффективный способ добычи аммиака

 

Промышленное создание аммиака довольно энергоемко: оно использует 1% энергии, производимой на всей планете. Физики обнаружили молекулу, помогающую существо упростить процедуру получения данного элемента и сократить расход энергии, что имеет очень больше значение.

Новый метод немецких специалистов являет раздел атомов азота, для достижения этой цели требуется большое давление и высокая температура. Физики решили использовать борилен (бор) для соединения вещества и разделения атомов азота. Такая реакция возникает в комнатной температуре и нормальном давлении.

По мнению ученых, пока рано рассуждать о масштабном внедрении этой технологии в промышленность. Они надеются, что вскоре удастся улучшить процесс и достичь легкого способа создания аммиака.
Никита Готский
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