Физики из Германии нашли эффективный способ добычи аммиака

Найден более экономичный и эффективный метод получения аммиака, не требующий существенных трат энергии. Проектом занимались научные сотрудники Вюрцбургского университета в Германии.

Никита Готский

Промышленное создание аммиака довольно энергоемко: оно использует 1% энергии, производимой на всей планете. Физики обнаружили молекулу, помогающую существо упростить процедуру получения данного элемента и сократить расход энергии, что имеет очень больше значение.Новый метод немецких специалистов являет раздел атомов азота, для достижения этой цели требуется большое давление и высокая температура. Физики решили использовать борилен (бор) для соединения вещества и разделения атомов азота. Такая реакция возникает в комнатной температуре и нормальном давлении.По мнению ученых, пока рано рассуждать о масштабном внедрении этой технологии в промышленность. Они надеются, что вскоре удастся улучшить процесс и достичь легкого способа создания аммиака.