«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Ученые: В состав пара вейпов входят токсичные металлы

Ученые: В состав пара вейпов входят токсичные металлы

Сегодня, 14:02
Ученые из университета Джона Гопкинса в Балтимор провели ряд исследований, в ходе которых пришли к выводу о вредности вейпов. Результаты своей работы специалисты обнародовали на страницах научного издания Environmental Health Perspectives.

Ученые: В состав пара вейпов входят токсичные металлы

 

В соответствии с полученными результатами, в составе пара электронных сигарет преобладают ионы свинца, а также множество тяжелых металлов, которые словно перетекают из нагревательных элементов, которые в настоящее время применяются в подобных испарителях. В результате данных манипуляций все вредоносные вещества оказываются в аэрозолях, содержащихся в вейпах.

Руководитель исследовательского проекта Ана Рул считает необходимым предупредить компании-производителей и пользователей о вероятной угрозе, которая исходит от электронных сигарет. Однако на данный момент ученые не могут точно сказать, какой вред здоровью могут нанести вепы.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые выяснили, в чем главная опасность электронных сигарет
Ученые выяснили, в чем главная опасность электронных сигарет

Ученые выяснили, в чем главная опасность электронных сигарет. Специалисты из Соединенных Штатов Америки после исследования легких курильщиков обоих видов

Ученые: Высокое напряжение в электронных сигаретах увеличивает вред от их пара
Ученые: Высокое напряжение в электронных сигаретах увеличивает вред от их пара

По мнению ученых, высокое напряжение в электронных сигаретах усиливает вред, наносимый их паром. Так считают специалисты из Института рака в Западной Вирджинии.

Ученые: У электронных сигарет найдены опасные свойства для здоровья
Ученые: У электронных сигарет найдены опасные свойства для здоровья

Группе британских, французских и американских ученых удалось найти опасные свойства электронных сигарет, которые ранее считались совершенно безвредными для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости