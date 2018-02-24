Ученые: В состав пара вейпов входят токсичные металлы

Ученые из университета Джона Гопкинса в Балтимор провели ряд исследований, в ходе которых пришли к выводу о вредности вейпов. Результаты своей работы специалисты обнародовали на страницах научного издания Environmental Health Perspectives.

Пойда Анна

В соответствии с полученными результатами, в составе пара электронных сигарет преобладают ионы свинца, а также множество тяжелых металлов, которые словно перетекают из нагревательных элементов, которые в настоящее время применяются в подобных испарителях. В результате данных манипуляций все вредоносные вещества оказываются в аэрозолях, содержащихся в вейпах.Руководитель исследовательского проекта Ана Рул считает необходимым предупредить компании-производителей и пользователей о вероятной угрозе, которая исходит от электронных сигарет. Однако на данный момент ученые не могут точно сказать, какой вред здоровью могут нанести вепы.