Учёные: Смертность может расти независимо от продолжительности жизни

Уже полсотни лет демографическая картина на Земле имеет положительные показатели. Смертные случаи во время родов уменьшились. Медицина в этом плане на шаг впереди. Но, к большому сожалению, вредоносные материалы, с которыми люди контактируют ежедневно, сокращают продолжительность жизни человека.
Смертность возросла до показателей рождаемости, а иногда и превышает их. Но в каждой стране свои результаты. Принято считать, что Китай – перенаселённая страна, но действующий закон о количестве детей в семье останавливает рождаемость. В странах Африки, даже при высокой рождаемости, смертность превышает, через сложный уровень жизни и постоянные инфекции.
Предсказания конспирологов учёными специалистами опровергаются, так как неправильно думать, что в ближайшие две сотни лет ресурсы Земли будут исчерпаны. Человечество будет находить выходы из любых ситуаций и не допустит такой катастрофы.