Учёные: Смертность может расти независимо от продолжительности жизни

Учёные работают над вопросом выявления причин повышения смертности на планете. Она не будет зависеть даже от роста продолжительности жизни, хотя мнения специалистов расходятся.

Дарья Дмитриева

Уже полсотни лет демографическая картина на Земле имеет положительные показатели. Смертные случаи во время родов уменьшились. Медицина в этом плане на шаг впереди. Но, к большому сожалению, вредоносные материалы, с которыми люди контактируют ежедневно, сокращают продолжительность жизни человека.Смертность возросла до показателей рождаемости, а иногда и превышает их. Но в каждой стране свои результаты. Принято считать, что Китай – перенаселённая страна, но действующий закон о количестве детей в семье останавливает рождаемость. В странах Африки, даже при высокой рождаемости, смертность превышает, через сложный уровень жизни и постоянные инфекции.Предсказания конспирологов учёными специалистами опровергаются, так как неправильно думать, что в ближайшие две сотни лет ресурсы Земли будут исчерпаны. Человечество будет находить выходы из любых ситуаций и не допустит такой катастрофы.