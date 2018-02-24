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| | Учёные: Смертность может расти независимо от продолжительности жизни

Учёные: Смертность может расти независимо от продолжительности жизни

Вчера, 22:20
Учёные работают над вопросом выявления причин повышения смертности на планете. Она не будет зависеть даже от роста продолжительности жизни, хотя мнения специалистов расходятся.

Учёные: Смертность может расти независимо от продолжительности жизни

 

Уже полсотни лет демографическая картина на Земле имеет положительные показатели. Смертные случаи во время родов уменьшились. Медицина в этом плане на шаг впереди. Но, к большому сожалению, вредоносные материалы, с которыми люди контактируют ежедневно, сокращают продолжительность жизни человека.

Смертность возросла до показателей рождаемости, а иногда и превышает их. Но в каждой стране свои результаты. Принято считать, что Китай – перенаселённая страна, но действующий закон о количестве детей в семье останавливает рождаемость. В странах Африки, даже при высокой рождаемости, смертность превышает, через сложный уровень жизни и постоянные инфекции.

Предсказания конспирологов учёными специалистами опровергаются, так как неправильно думать, что в ближайшие две сотни лет ресурсы Земли будут исчерпаны. Человечество будет находить выходы из любых ситуаций и не допустит такой катастрофы.
Дарья Дмитриева
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