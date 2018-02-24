Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться

Два года назад сотрудник Научного Университета Джона Хопкинса Адам Риасс огласил результаты исследования, которые помогли установить темпы расширения Вселенной. Погрешность данных составила менее четырех процентов. Увеличение происходит со скоростью в 45,5 мили в секунду на мегапарсек. Подчеркивается, что данные показатели на 5-9% выше, чем начальная скорость, актуальная в начале Большого взрыва. Измерения производились посредством анизотропии Уилкинсона и спутника Европейского космического агентства Planck. Астрономы поняли, что Вселенная расширяется, и уровень этого расширения изначально увеличивается, хоть причина этого и не ясна.
На данном этапе, по мнению Риасса, измерения количества темной энергии и нейтрино в космосе могут помочь в измерении темпов расширения, но если процесс продолжится с такой интенсивностью, то измерения окажутся под силу лишь Hubble.
Несоответствие эксперты объясняют тремя вероятными причинами: ускорением темпов расширения границ Вселенной темной энергией, стерильными нейтрино или влиянием на радиацию темной материи. Риасс уверен, что Hubble и Planck не ошибаются, и Вселенная действительно слишком быстро растет.