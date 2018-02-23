В японской гробнице найдена точная карта звёздного неба

В поселении Асука, расположенном в Японии, археологам удалось найти древнюю гробницу в 1983 году, захоронение в которой датируется 7 веком н.э. Внутри гробницы была обнаружена точная карта звездного неба, которую создали в 1 века до н.э.

Недалеко от поселения Асука, распложённого в Японии, в ходе раскопок в 1983 археологи нашли гробницу Китора, захоронение в которой датируется специалистами 7 веком нашей эры. В этой же гробнице обнаружена уникальная карта звездного неба, которую ее автор составил в 1 века до нашей эры.На стенках гробницы присутствуют искусно выполненные изображения красного феникса, черной черепахи, белого тигра и синего дракона. Причем, расположение изображений соответствует югу, северу, западу и востоку. Но именно изображение звездного неба исследователи определи, как наиболее ценную находку – на нем 68 созвездий, а также три правильных круга, иллюстрирующих движение небесных тел в небе. С помощью данной карты у астрономов получилось определить время зимнего и летнего равноденствия.