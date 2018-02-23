Аномалии гравитации помогут найти на Земле нефть и золото

Имеющиеся на Земле гравитационные аномалии могут оказывать помощь в поиске нефти и золоте. Такие аномалии находятся в конкретном районе планеты.

Никита Готский

Интенсивность гравитационного воздействия зависит от веса объекта: чем о боле огромном объекте идет речь, тем большую силу тяготения он создает. Как предполагают ученые, Земля может притягивать к себе тела с одинаковой силой в любой точке, но это не соответствует действительности.На планете имеются гравитационные аномалии, где ускорение свободного падения существенно отличаются. Под таким термином ученые понимают разницу, но, к примеру, показатель в 0,05 градусов, в этом случае является серьезным значением для гравитации.Аномалии могут помочь обнаружить золото и нефть, а также иные ресурсы, имеющие ценность. При этом люди пока не знают, как действует сил тяготения.