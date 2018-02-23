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| | Аномалии гравитации помогут найти на Земле нефть и золото

Аномалии гравитации помогут найти на Земле нефть и золото

Вчера, 22:41
Имеющиеся на Земле гравитационные аномалии могут оказывать помощь в поиске нефти и золоте. Такие аномалии находятся в конкретном районе планеты.

Аномалии гравитации помогут найти на Земле нефть и золото

 

Интенсивность гравитационного воздействия зависит от веса объекта: чем о боле огромном объекте идет речь, тем большую силу тяготения он создает. Как предполагают ученые, Земля может притягивать к себе тела с одинаковой силой в любой точке, но это не соответствует действительности.

На планете имеются гравитационные аномалии, где ускорение свободного падения существенно отличаются. Под таким термином ученые понимают разницу, но, к примеру, показатель в 0,05 градусов, в этом случае является серьезным значением для гравитации.

Аномалии могут помочь обнаружить золото и нефть, а также иные ресурсы, имеющие ценность. При этом люди пока не знают, как действует сил тяготения.
Никита Готский
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