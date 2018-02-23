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| | Миссия ExoMars перешла к активной фазе

Миссия ExoMars перешла к активной фазе

Вчера, 21:36
Достигший орбиты Марса зонд Trace Gas Orbiter в скором времени преступит к исследованию химического состава Красной планеты. Ученые из миссии ExoMars займутся поиском метана на планете.

Миссия ExoMars перешла к активной фазе

 

В рамках миссии ExoMars зонд Trace Gas Orbiter достиг орбиты Марса, и с 10 марта начнутся тестовые включения аппарата. В настоящее время, модуль TGO благополучно завершил этап торможения, который происходил с марта прошлого года. В ближайшем будущем также начнется работа по наблюдению и исследованию Марса.

Одной из целей исследования Красной планеты, в обычных своих условиях опасной для человека, является поиск на ней метана. Ученые надеются по результатам исследования получить наиболее точную химическую картину Марса.

TGO разрабатывался совместно Европейским космическим агентством и российскими учеными из Института космических исследований РАН. Запуск зонда состоялся в марте 2016 года благодаря ракете-носителю «Протон», который вывел его на орбиту.
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