Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Учёные: Семь тысяч пришельцев живут на Земле

Учёные: Семь тысяч пришельцев живут на Земле

Вчера, 21:07
Специалисты-уфологи уверены, что на Земле среди мирных жителей живут инопланетные существа – пришельцы с других населённых планет. По версии учёных, НЛО высадили на планету около семи тысяч гуманоидов.

Учёные: Семь тысяч пришельцев живут на Земле

 

Прошлым летом с помощью вышедшего из-под контроля телескопа было обнаружено около сотни экзопланет. Как полагают учёные, именно с этих планет и прибыли внеземные существа. Всего обнаруженных планет, не относящихся к Солнечной Системе, было около четырёх тысяч. Только сто из них, по мнению специалистов, населены жителями. От людей их отличают внешние данные, например, череп другого строения.

Скорее всего, эти пришельцы живут в экономически развитых странах Земли. США, Германия, Япония, Китай и Франция стали «домом» для этих существ. К сожалению, эти подозрения ещё не были доказаны.
Дарья Дмитриева
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