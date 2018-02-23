Учёные: Семь тысяч пришельцев живут на Земле

Прошлым летом с помощью вышедшего из-под контроля телескопа было обнаружено около сотни экзопланет. Как полагают учёные, именно с этих планет и прибыли внеземные существа. Всего обнаруженных планет, не относящихся к Солнечной Системе, было около четырёх тысяч. Только сто из них, по мнению специалистов, населены жителями. От людей их отличают внешние данные, например, череп другого строения.
Скорее всего, эти пришельцы живут в экономически развитых странах Земли. США, Германия, Япония, Китай и Франция стали «домом» для этих существ. К сожалению, эти подозрения ещё не были доказаны.