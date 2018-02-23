Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Ученые: Сахар и газировка влияют на развитие рака

Ученые: Сахар и газировка влияют на развитие рака

Вчера, 20:42
Международная группа ученых доказала, что у людей, часто употребляющих сладкие газированные напитки, повышенный риск развития онкологических заболеваний.

Ученые: Сахар и газировка влияют на развитие рака

 

Специалисты Университета Мельбурна совместно с коллегами из Совета по вопросам рака штата Виктория провели масштабное исследование с 35 тысячами респондентов, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. В результате ученые выявили около трех тысяч случаев заболевания раком. Все формы онкологии связаны с ожирением, в общем у испытуемых их нашли 11. При этом риск развития заболеваний наблюдался у всех, независимо от наличия лишнего веса, что очень удивило исследователей.

Ученые уточняют, что повышенный риск присутствует только в случае чрезмерного потребления газировки с содержанием сахара, диетические напитки с подсластителем такого эффекта не вызывают. Доказать решающую роль сахара в развитии рака ученым не удалось.
Виктория Озерова
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