Ученые: Сахар и газировка влияют на развитие рака

Международная группа ученых доказала, что у людей, часто употребляющих сладкие газированные напитки, повышенный риск развития онкологических заболеваний.

Виктория Озерова

Специалисты Университета Мельбурна совместно с коллегами из Совета по вопросам рака штата Виктория провели масштабное исследование с 35 тысячами респондентов, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. В результате ученые выявили около трех тысяч случаев заболевания раком. Все формы онкологии связаны с ожирением, в общем у испытуемых их нашли 11. При этом риск развития заболеваний наблюдался у всех, независимо от наличия лишнего веса, что очень удивило исследователей.Ученые уточняют, что повышенный риск присутствует только в случае чрезмерного потребления газировки с содержанием сахара, диетические напитки с подсластителем такого эффекта не вызывают. Доказать решающую роль сахара в развитии рака ученым не удалось.