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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Ученые из Сибири открыли на Камчатке неизведанные ранее соединения золота

Ученые из Сибири открыли на Камчатке неизведанные ранее соединения золота

Вчера, 20:23
На Камчатке ученые открыли минералы, где нашли соединение золота с серой, селеном и теллуром. Открытие принадлежит сибирским геологам.

Ученые из Сибири открыли на Камчатке неизведанные ранее соединения золота

 

По данным СМИ со ссылкой на заявления ученых, Институт, гдк трудятся эксперты, получил длоя изучения 60 килограммов образцов. Сообщается, что золото моет встречаться в месторождениях в самородном виде с примесями меди, серебра и иных примесей, а также в соединениях с серой и теллуром. Также найдено соединение драгоценного металла с селеном, чего ранее еще знал мир науки.

Ранее такие соединения никогда не описывались. Прежде предполагалось, что по теории селенид золота можно обнаружить в земных условиях, но его еще не разыскивали, потому как плохо искали. Найти этот редкий минерал очень проблематично. Новые соединения с золотом фигурируют в научных статьях и называются «неназванной фазой», но теперь могут получить другое название.

Прежде в МГУ смогли перекрасить золото в синий цвет. Для этого они использовали изменяющиеся при соприкосновении с аминокислотой на синий цвет наночастицы металла. Итоги опыта позволят определять аминокислоты цистеина (фрагмента лекарств) при помощи такого метода.
Никита Готский
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