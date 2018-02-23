Ученые из Сибири открыли на Камчатке неизведанные ранее соединения золота

На Камчатке ученые открыли минералы, где нашли соединение золота с серой, селеном и теллуром. Открытие принадлежит сибирским геологам.

Никита Готский

По данным СМИ со ссылкой на заявления ученых, Институт, гдк трудятся эксперты, получил длоя изучения 60 килограммов образцов. Сообщается, что золото моет встречаться в месторождениях в самородном виде с примесями меди, серебра и иных примесей, а также в соединениях с серой и теллуром. Также найдено соединение драгоценного металла с селеном, чего ранее еще знал мир науки.Ранее такие соединения никогда не описывались. Прежде предполагалось, что по теории селенид золота можно обнаружить в земных условиях, но его еще не разыскивали, потому как плохо искали. Найти этот редкий минерал очень проблематично. Новые соединения с золотом фигурируют в научных статьях и называются «неназванной фазой», но теперь могут получить другое название.Прежде в МГУ смогли перекрасить золото в синий цвет. Для этого они использовали изменяющиеся при соприкосновении с аминокислотой на синий цвет наночастицы металла. Итоги опыта позволят определять аминокислоты цистеина (фрагмента лекарств) при помощи такого метода.