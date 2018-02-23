Эксперты рассказали, как сохранить свежесть продуктов

Эксперты рассказали, как легко и надолго сохранить свежесть некоторых продуктов. По их словам, многие люди не знаю простых истин.

Чтобы продукты дольше сохранялись свежими необходимо воспользоваться несколькими простыми правилами. Некоторые продукты нужно хранить в холодильники, а некоторые, наоборот, охлаждать категорически запрещено. Важно поддерживать чистоту холодильника и мыть его не реже, чем раз в месяц. Следует знать, на каких полках предпочтительнее хранить определенные продукты, например зелень лучше сохраняется на нижней полке или зоне свежести. Хлеб нужно покупать целый, а не порезанный, ведь свежесть сохраняется именно за счет корочки. Буханку следует поделить пополам, отрезать необходимое количество и соединить половинки. Именно в таком виде хлеб дольше останется свежим.Икру и рыбные консервы после открытия необходимо выложить в стеклянную посуду. Можно полить растительным маслом, положить к ним кусочек лимона. Если нужно сохранить свежесть самого лимона, следует убрать его в холодильник в закрытом контейнере. Когда нужно сохранить зелень на всю зиму, лучше всего ее заморозить. Перед этим её необходимо вымыть, нарезать, сложить в специальные пакеты или формочки. Формочки с зеленью заливаются водой или оливковым маслом.Сыр нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, лучше воспользоваться пергаментом или пищевой бумагой. Молочные продукты можно хранить в пластиковой посуде, но предпочтительней использовать стеклянную. Очень важно, чтобы продукты были свежими, ведь употребление некачественных продуктов может негативно сказаться на состоянии здоровья человека.