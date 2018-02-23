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| | Эксперты рассказали, как сохранить свежесть продуктов

Эксперты рассказали, как сохранить свежесть продуктов

Вчера, 20:37
Эксперты рассказали, как легко и надолго сохранить свежесть некоторых продуктов. По их словам, многие люди не знаю простых истин.

Эксперты рассказали, как сохранить свежесть продуктов

 

Чтобы продукты дольше сохранялись свежими необходимо воспользоваться несколькими простыми правилами. Некоторые продукты нужно хранить в холодильники, а некоторые, наоборот, охлаждать категорически запрещено. Важно поддерживать чистоту холодильника и мыть его не реже, чем раз в месяц. Следует знать, на каких полках предпочтительнее хранить определенные продукты, например зелень лучше сохраняется на нижней полке или зоне свежести. Хлеб нужно покупать целый, а не порезанный, ведь свежесть сохраняется именно за счет корочки. Буханку следует поделить пополам, отрезать необходимое количество и соединить половинки. Именно в таком виде хлеб дольше останется свежим.

Икру и рыбные консервы после открытия необходимо выложить в стеклянную посуду. Можно полить растительным маслом, положить к ним кусочек лимона. Если нужно сохранить свежесть самого лимона, следует убрать его в холодильник в закрытом контейнере. Когда нужно сохранить зелень на всю зиму, лучше всего ее заморозить. Перед этим её необходимо вымыть, нарезать, сложить в специальные пакеты или формочки. Формочки с зеленью заливаются водой или оливковым маслом.

Сыр нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, лучше воспользоваться пергаментом или пищевой бумагой. Молочные продукты можно хранить в пластиковой посуде, но предпочтительней использовать стеклянную. Очень важно, чтобы продукты были свежими, ведь употребление некачественных продуктов может негативно сказаться на состоянии здоровья человека.
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